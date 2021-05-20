/631812/بيراميدز-يكشف-طريقة-التغلب-على-أدغال-نيجيريا-في-الكونفيدرالية

وصلت منذ قليل بعثة نادي بيراميدز إلى نيجيريا استعدادا لـ مباراة إنيمبا في إياب الدور ربع نهائي لـ كأس الكونفيدرالية الإفريقية والمفترض إقامتها عصر الأحد المقبل على ملعب إنيمبا .

وسافرت بعثة نادي بيراميدز على متن طائرة خاصة مساء أمس بناء على طلب إدارة النادي ولتوفير الوقت والجهد على اللاعبين، ويحل نادي بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره إنيمبا النيجيري عصر يوم الأحد المقبل على ستاد إنيمبا ضمن مباريات إياب الدور ربع نهائي للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. قائمة بيراميدز لمواجهة إنيمبا وجائت قائمة بيراميدز لمواجهة إنيمبا كالتالي : حراسة المرمى: شريف إكرامي ـ عبدالرحمن أيمن - أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي ـ عبدالله بكري ـ علي جبر خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابرـ رمضان صبحي ـ عبدالله السعيد خط الهجوم: محمد الجباس "دودو" - دييجو رولان نتيجة مباراة الذهاب يذكر أن نادي بيراميدز قد أنهى جولة الذهاب في القاهرة بالفوز برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي " 30 يونيه". كما شهدت المباراة خطأ متكرر من جانب حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي في الدقائق الأولى من المباراة كلفت الفريق هدف مبكر ولكن سرعان ما تدارك بيراميدز الأمور وأنهى المباراة بـ4:1 .

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