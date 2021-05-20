أسباب وفاة سمير غانم.. تعرف عليها

سمير غانم الفنان الذي امتع الجمهور منذ ظهوره للمرة الأولى على شاشة التلفاز، ليكون آخر موعد له مع الجمهور من خلال اعلانات شهر رمضان 2021، قبل تمكن فيروس كورونا منه ليظل في صراع طويل معه لشهر كامل إلا أن الفيروس انتصر في نهاية الرحلة ليغيب الفنان سمير غانم عن عالمنا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل صلاة جنازة سمير غانم، عقب وفاة الفنان القدير منذ قليل، لتخيم حالة من الحزن على الجمهور والوسط الفني، بعد غياب أيقونة هامة في عالم الفن.

جنازة سمير غانم

تقام صلاة جنازة سمير غانم بمسجد السلام بمدينة نصر، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.

وكانت الحالة الصحية للفنان الكبير قد شهدت تدهورًا حادًا خلال الأيام الماضية، حيث كان يعالج في أحد المستشفيات من تداعيات فيروس كورونا، التي أثرت عليه بشكل كبير حتى أنهت حياته ومسيرته التي حفرت في قلوب المصريين العديد من الذكريات.

سبب وفاة سمير غانم

توفي الفنان المصري عن عمر يناهز الـ 84 عاما، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين، وعانى من أزمة قيل في البداية إنها عدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم الكشف عن كونه أصيب بالفيروس المستجد قبل فترة وتعافى منه، إلا أن وظائف الكلى تأثرت بسبب الفيروس.

الجدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز ارتبطت بشكل كبير بالحالة الصحية لسمير غانم خلال الفترة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتدهور حالتها الصحية، وبدأت العديد من الشائعات تجتاح الوسط الفني.