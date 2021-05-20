واصفًا إياها بالمجحفة..ضياء الدين داوود يتقدم بطلب إحاطة بشأن إشتراطات البناء

/631815/واصفا-إياها-بالمجحفةضياء-الدين-داوود-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إشتراطات-البناء

تقدم النائب ضياء الدين داوود بطلب إحاطة للسيد الدكتور المستشار حنفي جبالي، وموجه إلى كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، بشأن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية واصفا إياها بالمجحفة و الغير دستورية و المخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الصادرة من وزارة الإسكان.

النتائج المترتبة على وقف تراخيص البناء الفترة الماضية

واكد داوود في طل الإحاطة على انه بعد قرابة العام من وقف تراخيص البناء في عموم البلاد دون سند من دستور او قانون، ترتب على ذلك بطالة وتشريد الالاف من العاملين بقطاع التشييد والبناء والصناعات المكملة والمرتبطة به، وذلك كله دون فلسفة واضحة أو أسباب منطقية، وبدعوى ضبط حوكمة العمران بمصر بما يتوافق مع القوانين المنظمة لأعمال الهدم والبناء بمصر على الرغم من أن القانون المعمول به صادر برقم 119 لسنة 2008 أي منذ 13عام تقريبا.

تعطيل لعملية الإنتاج

وأضاف داوود أن هذا الأمر ترتب عليه إهدار لقيم إقتصادية بالمليارات وتعطيل لعملية لعملية الإنتاج وخلق مناخ محتقن داخل قطاع التشييد والبناء نتيجة إهدار متعمد لمراكز قانونية مكتسبة الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة بالدستور.

وأشار عضومجلس النواب، إلى أن بعد كل هذه الأمور يفاجيء المصريون بصدور ضوابط وإشتراطات بالصورة المعلن عنها والتي تخالف القواعد الدستورية والقانونية والفنية.