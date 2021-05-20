عاجل| الخارجية: مصر ترفض أى إجراءات إثيوبية أحادية تجاه سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكَّدت وزارة الخارجية أن مصر ترفض أى إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما فى ذلك الاستمرار فى ملء السد بشكل أحادى خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف العام الجارى.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية إنَّ تصريحات المتحدث الرسمى للخارجية الإثيوبية تكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر.

وجاءت تصريحات «حافظ» تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف: «مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسئولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبى انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التى أجريت خلال الأعوام الماضية».

وقال المتحدث الرسمى أن استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى هو تصرف غير مسئول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى مارس 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتى المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.

وفى هذا السياق، أكد المتحدث الرسمى على أن مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه فى هذا الملف الذى يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة وأن ملء سد النهضة بشكل أحادى قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التى تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمياتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصرى، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثانى لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة، وذلك بالتوازى مع الاستمرار فى رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التى أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.