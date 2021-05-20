رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة الرى الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الرى التقليدية إلى النظم الحديثة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن تطبيق منظومة الرى الحديث يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإسراع فى معدلات تنفيذ هذه المنظومة، ولذا فقد عملت الدولة على وضع خطة طموحة لتمويل الأراضى الزراعية التى يتم ريّها بالطرق التقليدية إلى نظام الرى الحديث، بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للرى الحديث، لتوفير مياه الرى، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الرى، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة فى مصر بوجه عام.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الموارد المائية والرى عرضا شرح خلاله موقف الإجراءات الخاصة بتحديث منظومة الرى، التى تشمل تأهيل الترع والمساقى، والتحول لأنظمة الرى الحديث، وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتأهيل الترع، فإن الوزارة تقوم بتنفيذ حاليا أطوال 20 ألف كم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى يونيو 2024، بينما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة فى تأهيل المساقى بأطوال 20 ألف كم، كما تتعاون الوزارتان فى تطبيق أنظمة الرى الحديث فى مساحة تصل إلى 3.72 مليون فدان، لافتًا إلى أنه تم التوافق بين الوزارتين على أن يتم تنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول لأنظمة الرى الحديث، من خلال البدء بمحافظتى القليوبية بمعرفة أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظة بنى سويف بمعرفة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وحول موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الرى الحديث، فأشار الدكتور محمد عبدالعاطى إلى أن إجمالى الزمام المستهدف كان خلال العام المالى 2020-2021 يستهدف تطبيق الرى الحديث فى 516 ألف فدان بمعرفة وزارة الرى، و504 آلاف بمعرفة وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه فى ضوء ذلك قامت وزارة الرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث لزمام 314 ألف فدان بنسبة 61 % من المستهدف وهو 516 ألف فدان.

وفيما يتعلق بالمستهدف من تأهيل ورفع كفاءة المساقى، فنوّه وزير الرى إلى أن إجمالى الأطوال يصل إلى 20 ألف كم على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث من المخطط تنفيذ 5000 كم حتى أول يوليو 2022، إضافة لتنفيذ 7000 كم حتى أول يوليو 2023، إلى جانب تنفيذ 8000 كم حتى يوليو 2024.

وعقب ذلك، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الرى على مواصفات تطوير المساقى والمراوى على مستوى زمامات الترع الفرعية، كما تم التوافق على إمكانية توفير تيسيرات مالية من البنوك تتحمل فيها الدولة الفائدة عن المزارعين، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الوزارتين.

وفيما يتعلق بآلية الطرح، أوضح وزير الزراعة أن الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وقطاع تطوير الرى بوزارة الرى، سيقومان بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية فى إجراء عمليات الحصر وتنفيذ التصميمات الهندسية للمساقى والمراوى الحقلية وشبكات الرى الداخلية، كما ستقوم هذه الجهات بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لكل محافظة، وسيتم الطرح.



كما تناول الوزير آليات تمويل المنظومة التى تم التوافق بشأنها بين وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزى، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور.