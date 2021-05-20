عاجل .. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى بايدن

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وأوضح السفير بسام راضى، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية فى ظل التطورات الأخيرة.
وأعرب الرئيس الأمريكى عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية.
من جانبه، أكد الرئيس السيسى على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت فى هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذرى شامل للقضية الفلسطينية.
وأشار السفير راضى إلى أنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.
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