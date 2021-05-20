بايدن يعرب عن تقديره لجهود الرئيس السيسى مع جميع أطراف القضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الاراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة. وأعرب الرئيس الأمريكى يعرب عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

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