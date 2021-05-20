نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير سمير غانم الذى قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.
وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة الأستاذ يسرى الفخرانى قام بعمل تغيير على خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم على مدار اليوم وذلك تخليدا لأعماله الرائعة.
وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط.
وأعلن الإعلامى رامى رضوان، تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.
وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "المتحدة" تنعى النجم الراحل سمير غانم وتذيع أعماله على قنواتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.