"المتحدة" تنعى النجم الراحل سمير غانم وتذيع أعماله على قنواتها

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير سمير غانم الذى قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة الأستاذ يسرى الفخرانى قام بعمل تغيير على خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم على مدار اليوم وذلك تخليدا لأعماله الرائعة.

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان، تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وتوفى، اليوم الخميس، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.