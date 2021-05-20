تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تناول الاتصال التباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.
وتم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى وبايدن يتفقان على التنسيق لاحتواء تصعيد الموقف بالأراضى الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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