/631814/صحة-السويس-تسير-أول-قافلة-طبية-لتطعيم-العاملين-بمصنع-حديد-المصريين-بالعين-السخنة-ضد-كورونا

أرسلت مديرية الصحة بمحافظة السويس، أولى قوافلها الطبية لمنح العاملين بمصنع مجموعة حديد المصريين في العين السخنة، لقاح ضد فيروس كورونا.

لقاح فيروس كورونا لمجموعة حديد المصريين

كما تواجد على رأس القافلة الدكتور آسر البنا، مدير الطب الوقائي والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالسويس، الذي تسلم قائمة بأسماء جميع العاملين بالمصنع، على أن يتم تلقيحهم على فترات متقاربة، وتكون الأولوية في البداية للموظفين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فوق الـ 50 عاماً.

سينوفارم وسينوفاك

يعد مصنع حديد المصريين بالعين السخنة، أول مصنع بالسويس تصدر له موافقة، من مديرة الصحة بتسيير قافلة طبية لتطعيم العاملين به، وخصصت له وزارة الصحة لقاح (سينوفارم ، سينوفاك).