/631818/السيسي-يتلقي-إتصالا-هاتفيا-من-الرئيس-الأمريكا-لإحتواء-التصعيد-في-غزة

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعرب خلاله الرئيس الأمريكي، عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود السيد الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية".

واكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف".