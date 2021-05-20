«طباخ السم بيدوقه».. موسيماني بين رفاهية ستاد فيرسفيلد وتذوق مرارة ملعب موريبي

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يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام الثالثة عصر السبت القادم على ملعب ستاد لوكاس موريبي الملعب البديل للنادي الجنوب إفريقي ، الأمر الذي يبرز " مفارقة " غريبة بطلها بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأحمر ويستعرضها دوت الخليج.

ويمتلك نادي صن داونز ملعب اساسي وهو ستاد لوفتوس فيرسفيلد والذي أستضاف نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2010 كما أنه يتميز بمساحته الكبيرة وارضيته الجيدة ، بالإضافة لملعب أخر يسمى ستاد لوكاس موريبي وهو ملعب مباراة الأهلي و بطل جنوب إفريقيا في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

أزمة ملعب مباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال

ويعتبر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي هو المتسبب في فكرة لعب نادي صن داونز على ملعب لوكاس موريبي مع أندية شمال إفريقيا بشكل خاص وفي أوقات الظهيرة من أجل إنهاك القوى البدنية لأندية الشمال الإفريقي التي أعتادت على اللعب في المساء.

وأستمر صن داونز على نفس طريقة بيتسو موسيماني على الرغم من رحيله باللعب في الثالثة عصرا على ملعب لوكاس موريبي ضد أندية شمال إفريقيا وهو ملعب ذو مساحة ضيقة وارضية غير جيدة الأمر الذي يساهم في تعطيل مفاتيح لعب أندية الشمال الإفريقي مثل الأهلي و الزمالك والترجي وغيرهم، يأتي هذا على الرغم من إمتلاك الجنوب إفريقي ملعب مميز وذو أرضية جيدة وأستضاف نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2010.

ويستعرض دوت الخليج صور لوفتوس فيرسفيلد المشارك في نهائيات كأس العالم

ويستعرض دوت الخليج صور ملعب لوكاس موريبي ستاد مباراة الأهلي وصن داونز

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.