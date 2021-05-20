/631819/هدية-الرئيس-السيسي-للأشقاء-بفلسطين--قافلة-مساعدات-من-القوي-السياسية-المصرية-تنطلق-لغزة-غدا

تنظم عدد من الأحزاب والقوي السياسية المصرية غدا الجمعة، بقيادة حزب مستقبل وطن، قافلة مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

قافلة القوي والأحزاب السياسية بقيادة حزب مستقبل وطن، تضم مشاركة أحزاب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ضوء دورها المجتمعي لدعم رؤية وموقف القيادة السياسية المصرية من أحداث فلسطين الأخيرة، والذي تضمن توجيه عدد كبير من الحافلات المصرية التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني ومكتوب عليها: «من الشعب المصري للشعب الفلسطيني، كل الدعم والتأييد، وتسخير هيئة الإسعاف المصرية إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية، وإعلان نقابة الأطباء المصرية فتح التطوع للأطباء المصريين لمساعدة الأهالي في قطاع غزة، ليستجيب 1200 طبيب مصري خلال ساعات من فتح التقديم، وتضامنت المؤسسات الدينية في مصر مع أهالي غزة، حيث أطلق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني بـ14 لغة عالمية، فيما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مساندة مصر لحقوق الفلسطينيين في اتصال هاتفي مع مفتي القدس.

الموقف المصري تضمن فتح معبر رفح بشكل استثنائي، وغيرها من الإجراءات التى تضمنت مؤخرا مبادرة إعمار غزة، حيث من المنتظر أن تتحرك قافلة الأحزاب والقوي السياسية غدا الجمعة نحو الأشقاء بفلسطين حيث من المنتظر أيضا أن تضم المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، بمشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في رسالة دعم وتأييد ومسانده من الشعب المصري للأشقاء بفلسطين.

ومن المنتظر أن يقوم موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، بمتابعة لتحرك القافلة حتى وصولها للأشقاء بفلسطين، وذلك علي مدار اليوم، فى رسالة تأييد ومسانده للموقف المصري من الأحداث بفلسطين، وهو الموقف الذي لاقي تقدير ودعم من كافة دول العالم، كانت محطتها الأخيرة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضمن تأكيد على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً سيادته على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية ، كما تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف"