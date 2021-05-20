/631820/المنسق-العام-للزمالك-يكشف-كواليس-تزوير--منتخب-2006

علق سعيد لطفي المنسق العام لنادي الزمالك على مشكلة تزوير منتخب 2006 وذلك خلال ندوة صحفية في موقع دوت الخليج ، مشددا أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجأت متعددة في مسرته الإعلامية والمهنية داخل القلعة البيضاء.

وعن مشكلة منتخب 2006 قال لطفي : " هناك بعض اللاعبين تم إكتشافهم أنهم فوق السن وهم حوالي 14 لاعب ، تم إثبات 4 حالات منهم ، والتسعة الأخرين قيد البحث ، ومشكلة التسنين في دوريات الناشئين تهدد مستقبل الرياضة ، لأن الأعمار في قطاع الناشئين تعمل بدور كبير في تحديد المستوى الحقيقي للاعبين، لأن التسنين يسبب أزمة في ضياع فرص متعددة عن لاعبين أخرين".

سعيد لطفي يكشف كواليس تزوير انتخابات 2006

وأكد سعيد لطفي المنسق العام لقطاع الكرة بنادي الزمالك أن تجربة الإعلام التي خاضها خلال الفترات الماضية هي خطوة مميزة للغاية خاصةوانها تأتي في التلفزيون المصري هذا بجانب تقديم ستاد الناشئين على أحد القنوات الفضائية وذلك من أجل الإهتمام تلك القطاع، وذلك خلال ندوة صحيفية في موقع دوت الخليج.

وكشف لطفي عن عرضين من العيار الثقيل في إنتظاره خلال الفترة المقبلة ، وان الأيام القادمة ستشهد مفاجات بالجملة تخص المنصب الإداري و الإعلامي الذي سيتولاه المنسق العام للزمالك .

سعيد لطفي ضيفا على موقع دوت الخليج

ويحل سعيد لطفي المنسق العام لقطاع الكرة بنادي الزمالك ولاعب النادي السابق، ضيفا على موقع دوت الخليج في ندوة هامة للغاية للحديث عن كل مايخص قطاع الناشئين في الكرة المصرية ، وكيفية الحفاظ على المواهب التي يحظى بها الدوري المصري بل والدول الإفريقية بشكل عام والتي تمثل فيما بعد أعمدة الفريق للعديد من الأندية الكبري الأوربية والعالمية.

واشتهر سعيد لطفي لاعب الزمالك السابق بلقب " مكتشف النجوم " بعدما نجح في إظهار العديد من اللاعبين المميزين على الساحة الرياضية للنور قبل الإلتحاق بأندية الدوري الممتاز ، كما تميز خلال عمله بالقلعة البيضاء حتى وصل لمنصب المنسق العام لقطاع الكرة بالفارس الأبيض.

ويعتبر سعيد لطفي من اللاعبين المميزين اللاعبين المميزين في قطاع ناشئين الزمالك خلال عقد التسعينات من القرن العشرين حتى وصل للفريق الأول وجاور العديد من اللاعبين الكبار أمثال : وحازم امام و عفت نصار ونادر السيد ومحمد صبرى معتمد جمال وأحمد عبد الله.