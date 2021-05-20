رحلة حياة سمير غانم "فطوطة" حتى الـ 84

وفاة سمير غانم التي كان لها أثر كبير على الجمهور خلال الساعات الماضية، بعدما استطاع فيروس كورونا أن يسبب لها تداعيات في وظاف الجسم، ليغيب عن عالمنا تاركًا مسيرة حافلة مليئة بالأعمال المبهجة المختلفة التي امتعنا بها على مدار الأعوام الماضية.

دوت الخليج يرصد مسيرة الفنان سمير غانم بعد وفاته اليوم، حيث استطاع التنقل في مختلف الأعمال ليترك بها بصمته الفريدة.

مسيرة الفنان سمير غانم

ولد سمير يوسف غانم في يناير عام 1937، والتحق بعد الدراسة الثانوية بكلية الشرطة لكنه تركها ليلتحق بعد ذلك بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية.

شكل في حقبة الستينات فريقا متناغمًا بمجال المنوعات والكوميديا مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم أُطلق عليه "ثلاثي أضواء المسرح" وقدموا مع المخرج محمد سالم مسرحيات "حواديت" و"براغيت" وغيرها من أعماله التي أطفت البهجة على الجماهير خلال مسيرته الفنية.

رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا اليوم لتنطفىء أضواء المسرح بعد مشواره الزاخم بالأعمال المسرحية والسينمائية الحافلة.

توفي سمير غانم في عمر 84 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا التي أثرت على وظائف الكلى.

أعمال سمير غانم

رسم أسطور الكوميديا البهجة، على الجمهور على مدار 60 عامًا، ومن أبرز الأعماله المسرحية "المتزوجون" و"الأستاذ مزيكا".

وشملت مسيرة سمير غانم الفنية أفلامًا عديدة أبرزها "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"أذكياء لكن أغبياء".

أما عن أعماله الدرامية فقد استطاع أن يحفر اسمه في ذهن الجمهور من خلال مسلسل "حكاية ميزو" و"الكابتن جودة”.

اثبت الفنان سمير غانم، أنه قادر على خلق البسمة والبهجة داخل المنازل على مدار مسيرته المتنوعة.

وكانت فوازير فطوطة لها وقع خاص على الجمهور، ليظل سمير غانم مرتبط بتلك الفوازير التي بدأت عام 1982 واستمرت حتى 3 أعوام.

تزوج النجم الكبير من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عام 1984، ليكلل زواجهما بإنجاب كلًا من دنيا سمير غانم وإيمي.