/631825/كوميديا-التعليق-الرياضي-محطات-في-حياة-سمير-غانم-الرياضية

فقدت الساحة الفنية والكوميديا الراحل سمير غانم عصر اليوم، الخميس ، بعد معاناة طويلة مع المرض دخل على إثرها المستشفى منذ أسابيعن ليتذكر الكثير من عشاق الرياضة بعض اللقطات التي لا تنسى في حياة غانم الذي أشتهر بها في الساحة الرياضية .

واشتهر سمير غانم بالكثير من الإفيهات لعل أهمها المباراة بين الشباب والبنات التي تعد من أشهر المباريات الكوميدية في السينما المصرية ، والتي إطلق خلالها الراحل العديد من الجمل منها "الكورة فين، الجنس الناعم ناعم والجنس الخشن خشن".

رحيل سمير غانم عن عالم الفن المصري

وتمنى النجم سمير غانم قبل شهور من وفاته وخلال تصريحات إذاعية اللعب داخل القلعة الحمراء قائلا: "أنا نفسي في سني دة ألعب كورة تاني مع فريق الأهلي، وارجع أقعد على كرسي أمام الجون، وكل اللي عاوز يدخل جون يدخله عادي نش مشكلة ".

يذكر أن الراحل سمير غانم قد قدم توصية هامة لجميع المدربين عن كيفية اختيار فريق كرة قدم متكامل وكذلك كيفية إختيار مدرب جديد من خلال لقطة كوميدية في فيلم "4/2/4"، بشخصية الكابتن "حلوانى".

أسباب وفاة سمير غانم

يذكر أن الفنان سمير غانم توفى عن عمر يناهز الـ 84 عاما، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين، وعانى من أزمة قيل في البداية إنها عدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم الكشف عن كونه أصيب بالفيروس المستجد قبل فترة وتعافى منه، إلا أن وظائف الكلى تأثرت بسبب الفيروس.