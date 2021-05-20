تحويلات مرورية بسبب إغلاق محور اللبينى لإنشاء كوبرى ترسا

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ترسا المستحدث ورفع كفاءة الكوبرى أعلى محور المريوطية، مما يستلزم غلق كلى لمحور اللبينى لمدة يومين ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت.





وقالت الإدارة فى بيانها، اليوم الخميس، إن التحويلات المرورية تشمل ما يلى :

القادم من نفق اللبينى ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائرى ويستمر بالسير بعد نفق اللبينى لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسى يمينا، استكمال السير بشارع ترعة السيسى حتى تقاطعه مع شارع الأربعين ثم الدخول يسارًا بشارع الأربعين واستكمال السير وصولاً حتى محور اللبينى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.



القادم من الطريق الدائرى ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبينى "شارع الأهرام – شارع الملك فيصل" يتم الدخول يميناً اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى بما يقرب من 30 مترًا بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبينى وطريق المريوطية بمحيط منطقة الأعمال، استكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم الكائن أعلى ترعة المريوطية ثم السير يسارًا بطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام وصولًا حتى شارع الأهرام وشارع الملك فيصل.



من جانبها، قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.