وزيرا خارجية مصر واليونان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون فى نقل الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس"، حيث تناولا مجمل ملفات التعاون بين الدولتيّن وسُبل تطويرها، وكذا القضايا الإقليمية التى تمثل أولوية بالنسبة للبلديّن.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن أشادا بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية، وأواصر الصداقة التى تجمع بين حكومتى وشعبى وقيادتى البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الطاقة، خاصةً نقل الغاز الطبيعى والربط الكهربائى.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزير شكرى استعرض التطورات المتسارعة الجارية فى الأراضى الفلسطينية، وكذا موقف مصر فى هذا الصدد، حيث أشار إلى التحرك المصرى لوقف التصعيد العسكرى، والجهود والاتصالات المكثفة التى تُبذل حالياً من أجل تحقيق التهدئة بشكل عاجل، مضيفاً أن السبب الرئيسى لتجدد الصراع يكمن فى غياب أفق حقيقى لعملية السلام، وهو ما يستدعى تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى أقرب وقت.

بالإضافة إلى ذلك، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وخاصةً مستجدات الأوضاع فى كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة فى هذا الصدد.