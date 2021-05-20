جدة - نرمين السيد - حضر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركه القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الدورة المنعقدة بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عن نظم الربط البيانى والتقنى بين المجال الجوى المصرى والمجال الجوى السودانى والمعروفة بإسم (OLDI/AIDC) بمقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لعدد 54 من الموفدين السودانيين فى الفترة من 17/5/2021 حتى 24/6/2021.





وتهدف الدورة لتوحيد الرؤى التشغيلية بين البلدين بما يعزز مستويات تأمين سلامة الحركة الجوية المتداولة بين المجال الجوى المصرى والسودانى وذلك من أجل الدور الفعال لمصر على مستوى القارة الإفريقية، ودعمًا للجهود المستمرة لتوطيد أواصر التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى مجال خدمات الملاحة الجوية. وأشاد الموفدون بكفاءة المدربين وشمولية المحتوى التدريبة وكرم الضيافة المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورة تدريبية لتأمين سلامة الحركة الجوية بين مصر والسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.