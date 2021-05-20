رئيس أساقفة القدس: نثمن موقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أجرى المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اتصالا هاتفيًا بالمطران حسام ناعوم رئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط؛ للاطمئنان على الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إثر الهجمات المتكررة التى يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلى، على مناطق متعددة بينها حى الشيخ جراح الذى تقع فيه الكنيسة الأسقفية بالقدس.





وأعرب حنا خلال المكالمة عن ألمه مما يحدث فى فلسطين مؤكدًا تضامن المصريين الكامل مع الشعب الفلسطينى. من جانبه قال رئيس أساقفة القدس إن الشعب الفلسطينى يقدر ويثمن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لإعادة إعمار غزة مضيفًا: الأوضاع هنا صعبة إذ نصلى من أجل سلام عادل يعطى الفلسطينيين حقهم فى العيش كدولة مستقلة. وأضاف رئيس الأساقفة ناعوم: إن الكنيسة الأسقفية بالقدس قامت بمبادرة لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة ودعم مستشفى الكنيسة الأسقفية "الأهلى" بغزة والتى تستقبل عدد كبير من المصابين.

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