الرئيس السيسى يؤكد لبايدن موقف مصر الثابت بالتوصل لحل جذرى لقضية فلسطين 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
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