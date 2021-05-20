إبراهيم حجازي : مصرلن تتأخر عن دعم الأشقاء فى فلسطين..وعلى فتح وحماس توحيد الراية «فيديو»

/631822/إبراهيم-حجازي--مصرلن-تتأخر-عن-دعم-الأشقاء-فى-فلسطينوعلى-فتح-وحماس-توحيد-الراية-فيديو
قال النائب إبراهيم حجازي ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ان الجهود المصرية فيما يخص القضية الفلسلطينية منذ عام 1948، ولم تتواني مصر لحظة عن دورها الاقليمي والمحوري فى القضية الفلسطينية.
فتح وحماس
وأكد النائب أبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، على ان القضية الفلسطينية لن تسير فى مسارها الطبيعي، بدون مصالحة بين حركة فتح وحماس الفلسطينين،وتوحد الجهود الفلسطينية، واصبح الصف الفلسطيني واحد من أجل استردارد حقوقه الشرعية وأرضه.
المجتمع الدولي
ولفت النائب ابراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، إلى الموقف السلبي للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، التي غابت عن المشهد الفلسطيني، فى ظل الانتهاكلت الصارخة والعدوان السافر على حقوق الانسان فى فلسطين، واطلاقا النار على الأطفال والنساء والمواطنين العزل.
دعم مصر لفلسطين
وثمن النائب ابراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، فتح القيادة السياسية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة،لاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائي على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، فضلا عن ندب عدد من اطباء الاطقم الطبية فى جميع المحافظات، للعمل فى مستشفي شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد.
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وأشار النائب ابراهيم حجازي، رئيس لجنة الشاب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى الجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان الغاشم على الاشقاء الفلسطينين، من خلال ارسال وفدا امنيا يقترح هدنة لمدة عام على الطرفين، ولكن المقترح المصري قبل بالرفض من سلطات الاحتلال .
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