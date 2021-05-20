/631826/رامز-جلال-ينعي-الراحل-سمير-غانم-بكلمات-مؤثرة

نعى الفنان رامز جلال، وفاة الراحل سمير غانم، من خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل التدوينات القصيرة “تويتر”، ليودع البسمة التي كانت موجودة في جميع المنازل بسبب أعمال الفنان سمير غانم.

دوت الخليجيرصد الكلمات التي نعى من خلالها رامز جلال الفنان الراحل سمير غانم، بعد رحلة مرضه التي دامت لمدة شهر داخل المستشفى.

وفاة سمير غانم

كتب الفنان رامز جلال، ناعيًا وفاة سمير غانم، قائلًا: “البقاء لله في الفنان الكبير سمير غانم اللى فتحنا عينيا على فنه والى ضحكنا معاه من قلوبنا واللى اثر في الكبير والصغير واللى اتعلمنا منه كلنا”.

وتابع “جلال”: “ربنا يرحمك و يدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه، وربنا يصبر اهلك وكل حبايبك”.

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان سمير غانم، اليوم، وذلك بعد معاناته من تداعيات فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية لتدهور حالته الصحية ويتم نقله إلى المستشفى، وبعد أيام عانى من خلل في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات المهندسين.

الجدير بالذكر، أن آخر ظهور للفنان الراحل سمير غانم كان في اعلانات شهر رمضان 2021، حيث روج لأحد شركات الإتصالات المعروفة مع ابنته الفنانة إيمي، ليكون لقاء الوداع مع جمهوره الذي احبه، وعشق مشاهده أعماله في شجن على الرغم من مرور العديد من السنوات عليها إلا أنها لازالت محتفظة برونقها الخاص.