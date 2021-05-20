/631828/طارق-رضوان-الادارة-الامريكية-تقدر-دور-مصر-لاحتواء-تصعيد-الموقف-بالأراضى-الفلسطينية

أعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب القضايا التى ستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس الامريكى جو بايدن بأنها دليل قاطع على تقدير الادارة الامريكية على الدور المهم والتاريخى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه ملف السلام فى الشرق الاوسط بصفة خاصة وذلك من اجل انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

رضوان يشيد بحرص السيسي وبايدن لوقف العنف في فلسطين

وأشاد " رضوان " فى بيان له اصدره مساء اليوم بحرص الرئيسين السيسى وبايدن بالتباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة والتوافق بين الرئيسين السيسى وبايدن خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.

وأشار النائب طارق رضوان الى أهمية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية مؤكداً أن إعراب الرئيس الأمريكى عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية إنما هو دليل على التقدير الكبير من الادارة الامريكية للدور الكبير الذى تقوم به مصر لتحقيق الامن والاستقرار والسلام داخل المنطقة