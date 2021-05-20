/631829/تشكيل-الزمالك-الرسمي-لمواجهة-طلائع-الجيش

يستضيف نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 23 منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ستقام في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وأعلن باتريس كارتيرون عن التشكيل الرسمي لمواجهة طلائع الجيش وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

تشكيل الجيش

محمد بسام في حراسة المرمى

خط الدفاع : محممد ناصف - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل

خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير

وفي الهجوم عمرو جمال

تاريخ مواجهات الزمالك و طلائع الجيش بالدوري

ومن المنتظر أن تشهد مباراة ندية بين الفريقين عادة أخر المباريات بين الزمالك وطلائع الجيش , ويخوض الزمالك المباراة وهو على قمة الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 لقاء بينما يأتي الطلائع في المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة من 22 مباراة.

وتشهد المباراة أيضا صراع خاص بين كل من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وأشرف بن شرقي على هداف الدوري حيث أن أشرف بن شرقي أحرز حتى الأن 11 هدف على قمة هدافي الدوري متساويا مع أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا ,بينما سجل أحمد سمير 10 أهداف في المركز الثاني في ترتيب هدافي الأهلي.

ويخوض الزمالك الأن المران الاخير على ملعب القاهرة استعدادا لخوض اللقاء أمام طلائع الجيش والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة مساء .

وكان كارتيرون أعلن أمس عن القائمة المشاركة في مباراة طلائع الجيش وجائت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام ـ محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي" شيفو" – أحمد فتوح خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مروان حمدي – أسامة فيصل – سيف فاروق جعفرـ سيف الدين الجزيري