الأهلي في إفريقيا: نتيجة مسحة المارد الأحمر وعشاء السفير المصري.. تفاصيل

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لبى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، دعوة السفير أحمد الفاضلي سفير مصر بدولة جنوب إفريقيا على العشاء بمنزله اليوم، وذلك على هامش تواجد بعثة الأهلي في بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز.

ورافق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي الكابتن الخطيب في زيارته ، وحرص طاقم السفارة المصرية في جنوب إفريقيا على حضور تدريبات الفريق التي أقيمت على الملعب الفرعي بجامعة بريتوريا.

الخطيب يلبي دعوة السفير المصري

وكان السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا قد رافق بعثة الأهلي في رحلة السفر من القاهرة إلى مدينة بريتوريا، وأكد أن مواجهة الأهلي وصن داونز هي بمثابة نهائي مبكر في دوري أبطال إفريقيا.

وشدد الفاضلي على أن الرياضة تقرب بين الشعوب بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز، وعلينا جميعا إعلاء قيمة الرياضة باعتبارها وسيلة مثلى للتقارب بين الشعوب، وهي مسئولية تقع على عاتق الفريقين في مباراة السبت المقبل.

مسحة سلبية الأهلي قبل مباراة صن داونز

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية لبعثة القلعة الحمراء المتواجدة في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل.

وأجرى لاعبو المارد الأحمر والجهاز الفني مسحة طبية اليوم وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية قبللاان تأتي نتيجتها سلبية.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.