/631831/عبد-الحي-عبيد-موقف-مصر-من-أحداث-فلسطين-مشرف-في-جميع-المحافل-الدولية-فيديو

استنكر النائب عبد الحي عبيد عضو مجلس الشيوخ،الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال التسرائيلي فى قطاع غزه، وحي الشيخ جراح فى محاولة جديدة لتهويد القدس ،والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن موقف مصر كان ومازال واضحا تجاه القضية الفلسطينية منذ نشأتها ، لافتا إلى أن مصر هي الدولة العربية التي تحمل عبئ القضية الفلسطينية وتدافع عنها وتتحدث من أجلها فى المحافل الدولية.

دور مصر فى دعم الاشقاء الفلسطينين

وثمن النائب عبد الحي عبيد عضو مجلس الشيوخ، دور مصر الداعم للأشقاء فى فلسطين خلال الأزمة الأخيرة ، من خلال فتح معبر رفح البري والحدودي مع قطاع غزة، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين، جراء القصف العشوائي على قطاع غزة،فضلا عن ندب بعض الأطباء من الاطقم الطبية المصرية، للمساهمة فى علاج الحالات القادمة من غزة، من خلال العمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد.

اقرا ايضا :طارق رضوان: الادارة الامريكية تقدر دور مصر لاحتواء تصعيد الموقف بالأراضى الفلسطينية

ولفت النائب عبد الحي عبيد عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وجود حل للأزمة ،خاصة بعد التصعيد الذي قامت به القوات الفلسطينية، من اعتداءات وانتهاك سافر على المواطنين الفلسطينين.

وتجدر الاشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،استقبل بمكتبه أمس ، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.