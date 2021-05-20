إسعاد يونس تنعي سمير غانم..وداعًا رفيق الرحلة

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سادت حالة من الحزن بين نجوم الوسط الفني فور إعلان وفاة الفنان القدير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا المستجد التي أثرت على وظائف جسده.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة إسعاد يونس على وفاة الفنان سمير غانم صانع البهجة والسعادة، معرفة عن أسفها وحزنها الشديد بعد رحيله.

إسعاد يونس تنعي سمير غانم

غردت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: “وداعا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب و أحن خلق الله، يا ضحكة مصر و طيابة قلبها، يابو نفس نقية و راضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي و إلي الملتقي”.

خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة سمير غانم، حيث حرص النجوم من مختلف الفئات على نعي الراحل ومواساه أسرته، وخاصة الفنانة دلال عبد العزيز التي تعاني من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفاة سمير غانم

توفي الراحل سمير غانم، اليوم الخميس الموافق 20 من مايو 2021، بعدما عانى مؤخرًا من إصابته بفيروس كورونا، ومنها تدهورت حالته الصحية، حيث تسبب الفيروس في زيادة مشاكل الكلى التي كان يعاني منها بشكل مزمن ليتوفى على إثرها.

خرجت العديد من الشائعات حول الحالة الصحية للفنان سمير غانم خلال فترة تواجده بالمستشفى، وكذلك الفنانة دلال عبدالعزيز التي لاتزال في المستشفى تعاني من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا حتى الآن.