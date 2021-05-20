محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

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تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك و طلائع الجيش
وتقام المباراة بين الزمالك وطلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز ، في مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على المنافس الحربي من أجل إقتناص ثلاث نقاط غالية.
تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش
حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر. خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.
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