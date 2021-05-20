/631833/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-وطلائع-الجيش-في-الدوري

وتقام المباراة بين الزمالك وطلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز ، في مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على المنافس الحربي من أجل إقتناص ثلاث نقاط غالية.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر. خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.