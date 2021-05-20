السفير المصرى بأبيدجان: الشركات المصرية تساهم فى الخطة الخمسية لكوت ديفوار

جدة - نرمين السيد - التقى السفير د. وائل بدوى، سفير مصر فى أبيدجان، إيمانويل إيسيس، وزير الاستثمار وتنمية القطاع الخاص ورئيس هيئة دعم الاستثمار فى كوت ديفوار، حيث قدَّم له التهنئة بمناسبة إعادة تعيينه فى الحكومة الجديدة، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.





وأكد السفير المصرى، خلال اللقاء اليوم الخميس، حِرْص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار فى مجالات الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، مُشيرًا لنشاط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وإلى النسخة الأولى من مُنتدى الهيئات الاستثمارية الأفريقية الذى سيُعقَد فى شرم الشيخ خلال شهر يونيو المقبل، مُبرزاً أهمية هذا المؤتمر لكونهِ أول مؤتمر إقليمى من نوعه يهدف إلى حشد الاستثمارات الأفريقية لصالح القارة.

من جانبه، أشاد الوزير إيسيس، بدور مصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد تطّلع بلاده لتعظيم استفادتهم من الخبرات المصرية، وأيضاً تعظيم حجم الاستثمارات المصرية فى كوت ديفوار، مُعرباً عن رغبته فى أن ترقى هذه الاستثمارات إلى مستوى العلاقات السياسية الثُنائية بين البلديّن.

هذا، وأشار «بدوى» إلى وجود عدد من الشركات المصرية بالسوق الإيفوارى، مؤكدًا اهتمامها بالمشاركة فى جهود التنمية فى البلاد، وذلك فى ضوء الخطة الخمسية التى تضعها حكومة كوت ديفوار.