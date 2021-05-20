سفير مصر بلندن يستعرض جهود مصر للتهدئة بقطاع غزة باجتماع السفراء العرب

جدة - نرمين السيد - شارك السفير طارق عادل، سفير مصر بلندن، اليوم الخميس، بالاجتماع الذى عقده مجلس السفراء العرب مع جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى إطار التشاور والتواصل العربى البريطانى المُستمر بهدف خفض التصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





واستعرض سفير مصر بلندن الجهود المصرية لوقف التصعيد ومساعى الوصول للتهدئة المنشودة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مؤكداً فى الوقت ذاته على عدم إمكانية الوصول إلى تهدئة دائمة دونما معالجة القضية الفلسطينية من خلال عملية سلام حقيقية وفعالة.

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه القيادة المصرية للوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وهو ما تجلى فى صورة قوافل المساعدات الإنسانية التى تعبر الحدود دعماً للمدنيين فى غزة، وكذلك رصد 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبما يعطى دلالات واضحة على الإسهام التنموى لمصر فى قطاع غزة خلال المرحلة القادمة.

من جانبه؛ عبَّر جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاجتماع عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق للتهدئة، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تقوم باتصالاتها أيضًا دعمًا لجهود خفض التصعيد وصولًا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، الأمر الذى يُشكِل ضرورة مُلحة لتهيئة الأجواء من أجل إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية مرة أخرى.