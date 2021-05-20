الاحتلال سدّ كل منافذ الحل.. كلمة مصر فى اجتماع الأمم المتحدة دعما لفلسطين

جدة - نرمين السيد - السيد الرئيس

خلال السنوات الأخيرة تمكن الطرف الإسرائيلى من سدّ كل منافذِ الحل السياسى للقضية الفلسطينية.. وقام بعملية ممنهجة لغسل الأدمغة.. حوَّل خلالها الضحية الى معتدٍ، والشعب الواقع تحت الاحتلال إلى ممارسٍ للعنف غير المبرر..

غير أن اللحظة الحالية كاشفة.. وتجعل العالم يرى الوضع فى صورته الحقيقية: قضية عادلة لشعبٍ واقع تحت احتلال عسكرى ذميم منذ عقود.. ونظام للفصل العنصرى يُمارس صورة محدثة من صور التطهير العرقى، تلك هى حقيقة الوضع التى رآها الجميع فى أحياء القدس الشرقية، وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة عبر أحداث الأسابيع الماضية.

ووسط طوفان الهجمات الإسرائيلية الغاشمة فى غزة ومئات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا.. لا يجب أن ننسى أن تلك الحلقة الدامية من تاريخ النزاع قد بدأت فى القدس الشرقية المحتلة، وأن الشرارة التى فجرت الموقف لم تكن سوى سلسلة من الإجراءات العنصرية الاستفزازية والمتعمدة التى مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلى، والذى يتصرف حقيقةً كأى احتلال آخر عرفه التاريخ يسعى لنزع ملكية السكان الأصليين وطردِهم من بيوتهم وإحلال مستوطنين محلهم بالمخالفة الصريحة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

ففى القدس المواطن الاسرائيلى له كل الحقوق، من الأمن والسكن والتملك وحرية التحرك... أمّا الفلسطينيون فيعيشون مُهددين بالطرد من مساكنهم فى أى وقت.. لا حقّ لهم فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية أو الوصول غير المقيد لأماكن العبادة.. لا حقّ لهم فى التحرك بحرية فى مدينتهم التى ولدوا بها.. يعيشون معزولين عن بقية شعبهم على بعد كيلومترات.. يفصل بينهم جدار عنصرى شائن.. فضلاً عن بوابات التفتيش والإذلال اليومى، وضع يسير عكس حركة التاريخ وضد كل مبدأ إنسانى أو أخلاقى.

إن الفلسطينيين الشجعان الذين تضامنوا مع من تعرضوا للطرد من بيوتهم، وأصروا على مقاومة المخطط العنصرى لتهويد القدس، فى الشيخ جراح وسلوان وغيرها من أحياء المدينة الواقعة تحت الاحتلال.. مارسوا حقهم القانونى فى النضال المدنى.. وجاءهم الرد فى صورة رصاص مطاطى وعنف مُفرط وقنابل صوت وغاز، واعتقالات بلا هوادة.. ثم جاءت حملة القصف الشامل على غزة لتطال المساكن والمشافى والمدارس، بل وحتى مقرات الإعلام الدولى.. وأسقطت حتى هذه اللحظة ما يزيد على مائتين وعشرين شهيداً.

السيد الرئيس

إن هذه الجمعية تُمثل الضمير العالمى المُجرد من لغة القـــوة والإجبار.. ولهذا فإنها مُطالبة بالتعبير عن موقفٍ واضحٍمن القضية الأصلية.. ألا وهى قضية استمرار الاحتلال من دون أى أفق سياسى ضمن إطار زمنى لإنهائه.

واليوم تدخل هذه القضية منعطفاً خطيراً مع جنوح متصاعد ناحية اليمين المتطرف فى إسرائيل.. لقد صارت أجندة المستوطنين المتطرفين والمنادين جهاراً بقتل العرب وترحيلهم عن أرضهم هى فعلياً برنامج عمل الحكومة الإسرائيلية.. ومن أسفِ أن إشعال الوضع فى المدينة المقدسة والانتقام من المدنيين فى غزة وسواها صار سبيلا للبقاء على رأس السلطة فى إسرائيل.

وقد كشفت الأزمة الدامية عن مخاطر الإهمال الدولى للقضية الفلسطينية.. أنّ حلّ الدولتين القائم على التفاوض – والذي تتآكل فرصه يوماً بعد يوم - هو المسار الذى ارتضته منظمة التحرير الفلسطينية وأيدته الجامعة العربية بالإجماع.. غير أنّ الطرف القائم بالاحتلال يُفضل حلاً يقوم على الفصل العنصرى.. وهو مستعدٌ لأن يذهب إلى أبعد مدى فى تطبيقه بالقوة الغاشمة، وعبر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إنّ الجامعة العربية تدعو الجمعية الموقرة إلى عدم القبول بالمنطق الخاطئ الذى يستهدف حماية الاحتلال واستدامته.. وقد آن الأوان أن يعلو صوت الضمير العالمى - صوتكم - رفضاً لهذا الواقع المشين.. وآن الأوان أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلى المسئولية عن جرائمه.

وشكرًا السيد الرئيس