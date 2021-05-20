معلومات الوزراء: معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

جدة - نرمين السيد - واستعرض مركز معلومات مجلس الوزراء - فى إنفوجراف نشره اليوم - المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل؛ حيث تستهدف الحكومة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز المدعومة، ومن ثم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وقد ساهمت مبادرة وزارة البترول 2019/2018 بشكل كبير فى نجاح المشروع؛ وذلك بتحقيق معدلات غير مسبوقة من خلال تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات "30 جنيها/شهر" للمناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 11.2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020/2019، ومستهدف مليون وحدة سكنية فى 2020/ 2021، و1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2022/2021.

ووفقًا لخطة العام المالى الحالى 2021/2020، فقد تم استكمال توصيل الغاز إلى 80 منطقة جديدة، وتركيب 266 ألف عداد غاز مسبق الدفع، وغيرها.