فريد زهران: الموقف المصري فى القضية الفلسيطينية ميز بين المعتدي والمُعتدى عليه«فيديو» 

/631834/فريد-زهران-الموقف-المصري-فى-القضية-الفلسيطينية-ميز-بين-المعتدي-والمعتدى-عليهفيديو

أشاد الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمبادرة الرئيس السيسي لاعادة اعمار غزة، بتخصيص 500 مليون دولار، وبمشاركة شركات مصرية متخصصة، للوقوف بجانب اشقائنا الفلسطينين بعد الاعتداءات العنيفة والقصف القصري على قطاع غزة، فى محاولة لتهجير المواطنين من حي الشيخ جراح لانشاء مزيدا من المستوطنات.

دعم مصر لفلسطين

وثمن الدكتور فريد زهران ،الموقف المصري المشرف من القضية الفلسطينية،ضد الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ، مؤكدا ان الدولة المصرية لن تساوي بين الاعتداءات الاسرائيلية ورد الفعل الفلسطيني تجاهها، وما ترتب عليه من قمع وتعسف وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

موقف مصر فى المحافل الولية من القضية الفلسطينية

ولفت فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الموقف المصري ميز بين المعتدي والمعتدي علية ، مشيرا إلى بعض الدول وصفته بعنف متبادل بين الطرفين، مشيدا بموقف مصر فى المحافل الدولية والثابت بحل الدولتين ، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وان يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه.

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ودعي فريد زهران إلى فتح باب المشاركة الشعبية لمساندة الشعب الفلسطيني ،من النقابات والاحزاب والجمعيات الاهلية، اتساقا مع موقف الدولة المصرية فى دعم الاشقاء فى فلسطين .