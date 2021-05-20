/631836/عمرو-جمال-يسجل-هدف-طلائع-الجيش-الأول-في-الزمالك-فيديو

سجل عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في مرمى نادي الزمالك ، في المباراة التي تقام بين الفريقين في ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

أنطلقت المباراة التي تجمع الزمالك وطلائع الجيش في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز ، في مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على المنافس الحربي من أجل إقتناص ثلاث نقاط غالية. تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز محمود عبد الرحيم جنش- حسام عبد المجيد- محمد أشرف روقا - سيف جعفر - مروان حمدي - أسامة فيصل - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمود عبد العزيز . تشكيل الجيش أمام الزمالك في الدوري حراسة المرمى : محمد بسام. خط الدفاع : محمد ناصف - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل. خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير. خط الهجوم: عمرو جمال. ويجلس على دكة بدلاء الزمالك: محمد شعبان - حسن مجدي - أحمد هاني - أحمد زولا - عمرو مرعي - إسلام جمال - فرانك ستيفن - علي الذهدي - محمد شحاتة. قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر. خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.

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