/631837/الوداع-الأخير-لـ--سمير-غانم-في-الوسط-الفني

ودع عدد كبير من النجوم، الفنان الراحل سمير غانم، بعد رحيله فور تفاقم تداعيات فيروس كورونا عليه، حيث أثرت على الكلى بشكل كبير، ليتوفى في الحال تاركًا إرثًا كبيرًا خلفه ليحي ذكراه بين جمهوره دومًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الكلمات الأخيرة التي ودع من خلالها النجوم الفنان سمير غانم، فضلًا عن مواساتهم لـ عائلة الفنان سمير غانم بعد رحيله في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليًا بسبب مرض الفنانة دلال عبد العزيز على الجانب الآخر.

دفتر عزاء الفنان سمير غانم

كتبت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مودعة الراحل سمير غانم، قائلة: “وداعا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب و أحن خلق الله، يا ضحكة مصر و طيابة قلبها، يابو نفس نقية و راضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي و إلي الملتقي”.

نشر عادل إمام صورتين تجمعهما سويا مع تغير السن، وكتب عليها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي .. حتوحشني اوييييي".

كما ودع الفنان رامز جلال، سمير غانم، قائلًا: “البقاء لله في الفنان الكبير سمير غانم اللى فتحنا عينيا على فنه والى ضحكنا معاه من قلوبنا واللى اثر في الكبير والصغير واللى اتعلمنا منه كلنا”.

كلمات مؤثرة من الوسط الفني بعد وفاة سمير غانم

أما عن الفنانة نادية الجندي، فقد كتبت: “فقد الفن واحد من أهم رموز الفن الكوميدي في مصر والعالم العربي الفن خسر كتير برحيله فنان وإنسان لن يتكرر..خالص التعازي لكل الأسرة وربنا يصبر دلال ودنيا وإيمي..وربنا يشفي دلال وتقوم بألف سلامه إن شاء الله بفنك الجميل الراقي ربنا يرحمك ويصبر أسرتك وكل محبيك..إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم أرحمه وأدخله فسيح جناتك”.

ودونت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على “انستجرام”، قائلة: “و غابت الضحكة الصافية البريئة..مدرسة الكوميديا تغلق ابوابها لغياب انجب و اعظم اساتذتها”.

وعلق اكرم حسني، على وفاة سمير غانم، قائلًا: “وداعًا أسطورة الكوميديا سمير غانم. مفيش كلام يوفي مكانتك وأهميتك في حياتنا كلنا. ربنا يرحمك ويصبر كل الملايين اللي بيحبوك على فراقك”.

كما نعت هند صبري، الفنان سمير غانم، قائلة: “فنان من طراز نادر كنت أشعر دائما أنه فرد من العائلة وهو من أكثر من كانوا يضحكوننا ويخرجونا من أي حالة نفسية بمجرد مشاهدة أي مشهد له..رحم الله النجم سمير غانم.. وخالص العزاء لصديقاتي دنيا وإيمي سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبد العزيز والنجم حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان”.

وكتب هاني رمزي، عبر حسابه، قائلًا: “خبر وفاتك صعب قوى يا سموره ده أنت بهجتنا وضحكتها وأى كلام يتقال لا يمكن يوفيك حقك كفنان أو إنسان لكن طبعا البقاء لله وحده وهى دى سنه الحياه عزائى لكل الأسره ولكل مصرى وعربى فى كل الدنيا وربنا يعزينا إحنا ويصبرنا على فراقك”.

حرصت كندة علوش، على وداع سمير غانم، قائلًا: “وداعًا حبيب الملايين.. الأسطورة صانع البهجة.. وداعًا للنجم الذي لايشبه أي نجم.. الكبير الذي أضحك الملايين وامتعهم على مدى ٦٠ عام.. وداعًا أيقونة الفرح والبهجة.. ستبقى صورتك وصوتك وايفيهاتك وأفلامك ومسرحياتك وفوازيرك محفورة في وجداننا وفي ذاكرتنا وستخلد مع ايقونات الفن”.