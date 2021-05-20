المصريين الأحرار يطالب بإطلاق اسم سمير غانم على إحدى قاعات المعاهد الفنية

جدة - نرمين السيد - نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الفنان القدير والكوميديان سمير غانم الذى وافته المنية عن عمر يناهز 84 عامًا، تاركًا إِرْثًا ضخم من الأعمال الفنية المتنوعة وأبرزها الكوميديا التى صنعت الابتسامة على وجوه الجميع.





وقال الحزب فى بيان له، إن الوسط الفنى فقد آخر جوهرة فى ثلاثى أضواء المسرح الذى قدم من خلاله الراحلون "سميرغانم، وجورج سيدهم، والضيف أحمد" فنّ يبهج القلوب للأطفال والكبار توليفة خاصة عكفوا عليها طوال سنوات عدة ولعل الأفلام والمونولوجات المشتركة ستظل باقية. وأعرب الحزب عن خالص التعازى للعائلة الفنية أسرة الراحل، فى فقيد مصر والوطن العربى، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم قلوب العائلة ومحبيه العزاء والصبر والسلوان. وأكد الحزب أن غانم ترك فنّ خاص لجيل العظماء يهدف تشكيل الوعى ورسم الابتسامة ورحيله خسارة كبيرة للفن والمتابعين عمومًا، وطالب الحزب بتخليد اسم الفنان الراحل وإطلاق اسمه على أحد قاعات الجامعات أو المعاهد الفنية والمسرحية تكريمًا لدوره فى خدمة رسالة هادفة.

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