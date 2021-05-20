عاجل.. السيسى لسكرتير الأمم المتحدة: مصر تبذل قصارى جهدها لوقف التصعيد بغزة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية فى ظل التصعيد الأخير.

وقد أكد سكرتير عام الأمم المتحدة حرصه على التواصل مع الرئيس فى ظل الدور المحورى والتاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وعلاقاتها الفعالة مع كافة الأطراف، وتحركاتها الهادفة فى صون الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وشدد فى هذا الصدد على حرص الأمم المتحدة لمساندة الجهود المصرية الحالية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، تجنباً لمزيد من التداعيات السلبية التى قد تلقى بظلالها على استقرار الأوضاع بالمنطقة بوجه عام.

وفى هذا الإطار، عبر جوتيريش عن تقدير المجتمع الدولى البالغ لمبادرة الرئيس الأخيرة الخاصة بدعم عملية إعادة الإعمار فى الأراضى الفلسطينية بمقدار 500 مليون دولار، ومن خلال الشركات المتخصصة المصرية.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى خطورة التداعيات السلبية للتطورات الأخيرة على الأمن الإقليمى، فضلاً عن تأثيرها على تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشى داخل قطاع غزة، مشدداً على قيام مصر حالياً ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد، من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر القائمة واستعادة الاستقرار والحد من الخسائر البشرية والمادية.

كما أكد الرئيس على ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن.

وقد تم التوافق خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود القائمة أممياً وإقليمياً ودولياً للعمل على حث إسرائيل على ضرورة التوقف عن التصعيد الحالى مع الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، لوقف إطلاق النار، ولإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء داخل القطاع، ثم إطلاق جهد جماعى دولى يهدف لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام المنشود وفق المرجعيات الدولية.