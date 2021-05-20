طلائع الجيش يتقدم على الزمالك بهدف عمرو جمال فى الشوط الأول

أحرز عمرو جمال الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 27 من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الـ 23 للدورى، والمقامة على استاد القاهرة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام.
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.
فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي : محمد بسام.
خط الدفاع : محمد ناصف – خالد سطوحي – أحمد علاء – علي الفيل.
خط الوسط : عمرو السيسي – مهند لاشين.
خط الهجوم: إسلام محارب – أحمد سمير - ناصر منسي - عمرو جمال.
ويواجه الزمالك أزمة بسبب بعض الغيابات عن الفريق، فى مقدمتهم محمود علاء الذى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، واستمرار تأهيل عبدالله جمعة الذى يعانى من الإصابة بكدمة فى الرباط الداخلى للركبة، كما يغيب محمود عبد الرزاق شيكابالا بسبب الإيقاف لمدة مباراتين من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلى وإشارته للحذاء أثناء خروجه من الملعب ردا على هتافات الجماهير ضده، كما يغيب المغربى حميد أحداد الذى يعانى من التواء فى القدم خلال مواجهة انبى.
ويدخل الزمالك مباراة طلائع الجيش محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز فى 14 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 39 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدفا، ويسعى الزمالك لزيادة الفارق مع الأهلي في صراع الصدارة بالوصول إلى 10 نقاط فرق من خلال الفوز على الطلائع حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة.
ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.
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