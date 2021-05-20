/631838/لاعب-صن-داونز-يتحدى-الأهلي-قبل-مباراة-الصعود-بدوري-الأبطال-تفاصيل

أكد موسى ليبوسا لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي أن فريقه سيبذل كل الجهد من أجل المباراة القادمة أمام الأهلي في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام الفريقين على ملعب مويبي في الثالثة من عسر السبت المقبل مشددا أنهم لا يلومون إلا أنفسهم في لقاء الذهاب.

وقال قائد صن داونز: " مباراة العودة أمام الأهلي ستشهد تغييرات متتالية وكافيه بشكل ، وسنقوم بالدفاع والهجوم معا من أجل القدرة على الصعود للدور القادم ، نحن من وضعنا أنفسنا في تلك الوضع الصعب عبنا المباراة على أنفسنا في المباراة الأولى مع الوضع في الاعتبار أننا استقبلنا هدفين، لكن لا نلوم إلا أنفسنا".

تصريحات قائد صن داونز قبل مباراة الأهلي

وتابع :" كلمات مثل التي أطلقها المدير الفني لصن داونز تمنحنا المزيد من الحوافز، الدفعة الإضافية التي نحتاج إليها لنكون بشكل أفضل أمام النادي الأهلي في المباراة القادمة ونحن بدرونا يقع على عاتقنا بذل الكثير من الجهد من أجل اللقاء الحاسم أمام المارد الأحمر للبقاء على حظوظنا في دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن الأهلي أستطاع تحقيق فوزا هاما على صن داونز بثنائية دون رد في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ويحتاج المارد الأحمر لتحقيق نتيجة ايجابية أو الخسارة بهدف نظيف من اجل الصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

ويتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب موريبي ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.