بيت العرب : سمير غانم روح مصرية عظيمة ستبقى

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتور هند جاد: "سمير غانم هو أحد الفنانين الكبار، وأسهم فى تطوير الفن المصرى، كما أسهم فى جذب شرائح كبيرة ومختلفة من المجتمع المصرى إلى نوعية الأفلام الكوميدية البسيطة الهادفة، وقدم مع جورج سيدهم والضيف أحمد أعمالاً مسرحية وسينمائية مهمة، لا تزال محفورة فى وجداننا، وستظل حية لسنوات طويلة".
وتابعت: "سمير غانم وغيره من الفنانين الكبار هم قوة مصر الناعمة، روحها، وصوتها، ووجهها الحقيقى، وذراعها الممدودة إلى الإنسانية. لقد رحل بجسده لكنه سيظل حياً بفنه والتزامه برسالة الفن الهادفة".
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