البرلمان العربى يشيد بدور مصر فى وقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.





وأكد «العسومى» أن الجهود المصرية الكبيرة التى بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدى إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية. وأكد رئيس البرلمان العربى، على أن نجاح مصر فى التوصل لتهدئة بين الجانبين يعكس ريادتها إقليميًّا ودورها المحورى وحرصها فى استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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