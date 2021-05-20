مشاركة مصرية واسعة فى فعاليات منتدى الشباب المصرى الروسى الأول

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات المنتدى الشبابى الروسى المصرى الأول، والذى تنظمه الوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، ويستمر حتى 22 مايو الجارى، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة (كازان) الروسية.





حضر مراسم الافتتاح الدكتور عبد الله الباطش، رئيس الوفد، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية بالوزارة وعضو اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية لعام التبادل الإنسانى المصرى الروسى، سكرتير أول محمد الابرق من السفارة المصرية بموسكو، والدكتور سامى عمار مسؤول ملف التعاون مع روسيا بالعلاقات الخارجية بالوزارة.

كما حضر الافتتاح بيتوشكوف جريجورى رئيس رابطة الجمعيات العامة "المجلس الوطنى لجمعيات الشباب والأطفال فى روسيا"، ايجوروف ديمترى رئيس دائرة التعامل مع القطاع غير الحكومى وتطوير الدبلوماسية العامة إدارة المساعدة الإنمائية الدولية والبرامج الإنسانية، كونستانتين كولباكوف رئيس مجلس الدبلوماسيين الشباب بوزارة الخارجية الروسية، تاتايانا سيليڤيرستوڤا نائب رئيس ادارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، فاريت مباركشيفيتش نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامى"، تيفانيان أليكسى رئيس المكتب التمثيلى للوكالة الفيدرالية للشؤون الخارجية، بالاضافة إلى ممثل الوكالة الفيدرالية لشؤون دول الكومنولث المستقلة والمواطنين المقيمين بالخارج والتعاون الإنسانى الدولى، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وألقى كلمة الافتتاح الدكتور عبد الله الباطش قائلاً: " نتقدم باسم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الروسية والشعب الروسى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهو أمرُ ليس بغريب على الشعب الروسى؛ فهذه هى الروح المعتادة من الجانب الروسى تجاه الشعب المصرى، وهذه الروح هى ما تجعل العلاقات بين مصر وروسيا متميزة وذات خصوصية".

وأشاد "الباطش" بالمستوى الحالى للتعاون الثنائى المصرى الروسى فى مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها"، مبيّنًا أن العلاقات الثنائية تشهد نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فهذه العلاقات بين البلدين ازدهرت وشهدت تطورًا ملحوظًا منذ الزيارات التى قام بها الزعيمان للبلدين، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والشعبية، والتى عززت الوصول إلى اتفاق شراكة شاملة وتعاون استراتيجى، وقع عليه الزعيمان السيسى وبوتين، وصولاً لاتفاق الزعيمين على إعلان عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا.

وتابع الباطش: "نحن هنا اليوم فى إحدى الفعاليات الشبابية لعام التبادل الإنسانى (منتدى الشباب المصرى الروسى الأول)، الذى يصادف الذكرى الثامنة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وسيكون هذا المنتدى إمتداداً لها من خلال الدبلوماسية الشبابية، والذى من شأنه أن يُزيد من تنمية التعاون بين البلدين".

وأوضح الباطش، التجربة المصرية فى مجال تمكين الشباب والاستثمار فيهم، مؤكداً أن الاستثمار فى الفرد من أهم أولويات الرئيس السيسى، وهو ما اتضح جلياً من خلال "استراتيجية بناء الإنسان المصرى"، مبيّنًا دور وزارة الشباب والرياضة وبرامجها المهتمة ببناء قدرات الشباب.

من جهته، قال كونستانتين كولباكوف رئيس مجلس الدبلوماسيين الشباب بوزارة الخارجية الروسية، "يعد هذا المنتدى جسرًا مهماً لتوطيد العلاقات بين مصر وروسيا، ومحطة للتعاون الشبابى بين البلدين، مما يسهم فى توافق الرؤى للدولتين".

وفى كلمتها، أوضحت تاتايانا سيليڤيرستوڤا نائب رئيس إدارة البرامج والمشاريع الشبابية بالوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب،"سعدنا باستضافة هذا الحدث الهام والذى من شأنه أن يسمح لتبادل الخبرات بين الشباب الروسى والمصرى فى مجالات متعددة من بينها العمل التطوعى، والصناعات الإبداعية، والدبلوماسية الشبابية، ريادة الأعمال".