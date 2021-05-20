سكرتير الأمم المتحدة: نقدر مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة 

أكد سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حرصه على التواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الدور المحوري والتاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاتها الفعالة مع كافة الاطراف وتحركاتها الهادفة في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا في هذا الصدد على حرص الأمم المتحدة لمساندة الجهود المصرية الحالية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك تجنبًا لمزيد من التداعيات السلبية التي قد تلقي بظلالها على استقرار الأوضاع بالمنطقة بوجه عام.

وفي هذا الاطار عبر جوتيريش عن تقدير المجتمع الدولي البالغ لمبادرة الرئيس الاخيرة الخاصة بدعم عملية اعادة الاعمار في الاراضي الفلسطينية بمقدار ٥٠٠ مليون دولار ومن خلال الشركات المتخصصة المصرية.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة