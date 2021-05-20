متحدث الرئاسة: بايدن أثنى على دور مصر فى القضية الفلسطينية 

أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك توافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على حل الدولتين ووقف العنف، موضحا أن هناك توافق على ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثنى بشكل كبير على الدور المصرى لحل التطورات فى الأراضى الفلسطينية، لافتا إلى أن دور مصر كبير ومحورى فى ملف القضية الفلسطينية واتصالاتها مستمرة في مختلف الجهات.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن دور مصر كبير ومحورى وفريد جدا بالخبرة الكبيرة لدى مصر في ملف القضية الفلسطينية، موضحا أنه آن الآوان عن أى وقت مضى لحل القضية بشكل جذرى تمنح للأخوة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وأولها إقامة دولة يعيشون فيها بشكل سلمى وطبيعى مثل أى دولة، لافتا إلى أن هناك تأكيد على ضرورة عدم التغيير الديموجرافى لهوية القدس وهذه الأمور التي تحدث احتقانات، موضحا أن هناك قناعة متزايدة مع الوقت بجانب الأحداث على ضرورة أن يتم إحياء عملية السلام من جديد ويتم حل هذا الموضوع.