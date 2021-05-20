الزمالك يهزم الطلائع بثنائية مثيرة في الدوري المصري

حقق فريق الزمالك فوزاً مثيراً على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري .

تقدم عمرو جمال لصالح الطلائع ، قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري وحسام فيصل هدفين للزمالك، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة ويؤمن قمة الدوري ،فيما تجمد رصيد الطلائع عند 27 نقطة ويبقي في المركز الـ11.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

فيما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد بسام.

خط الدفاع : محمد ناصف – خالد سطوحي – أحمد علاء – علي الفيل.

خط الوسط : عمرو السيسي – مهند لاشين.

خط الهجوم: إسلام محارب – أحمد سمير - ناصر منسي - عمرو جمال.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين بُغية إحراز هدف مُبكر وضغط الزمالك بشكل قوي عن طريق زيزو وبن شرقي والجزيري.

بعد ربع ساعة تقريباً من الهدوء الذي فرض نفسه على فريق الطلائع ، بدأ يظهر ويفرض نفسه على مجريات المباراة.

ومن هجمة مرتدة نجح عمرو جمال في تسجيل الهدف الأول في المباراة وأحتسب محمود عاشور المباراة بعد اللجوء لتقنية الفار.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة هذه الهجمات لأهداف فيما شكّلت الهجمات المرتدة لطلائع الجيش خطورة وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك فرصة خطرة ضد فريقه.

ورغم سيطرة الزمالك ينتهي الشوط الأول بتقدم الطلائع بهدف نظيف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية ونشطة من جانب الزمالك الذي ضغط بكل قوة عن طريق بن شرقي وزيزو وأسفر الهجوم الأبيض عن هدف التعادل سجله سيف الدين الجزيري الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 59 بعدما أحسن التعامل مع كرة طولية وراوغ دفاع الطلائع وأودعها في شباك محمد بسام.

وبعد الهدف واصل الزمالك الضغط وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة خطرة كما شكّلت الهجمة المرتدة للطلائع خطورة .

الهجوم الزملكاوي أسفر عن هدف ثان سجله أسامة فيصل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ، بعد تمريرة من زيزو أودعها أسامة فيصل في شباك محمد بسام بعدها ينتهي اللقاء بفوز صعب للزمالك بهدفين لهدف أمام الطلائع.