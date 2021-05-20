/631840/بهدف-90-الزمالك-يواصل-هيمنته-على-الصدارة-بالفوز-على-طلائع-الجيش-فيديو

حقق الزمالك فوزا هاما أمام طلائع بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، ليواصل الفارس الأبيض حصد النقاط في إطار سعى القلعة البيضاء في حصد لقب الدوري الممتاز.

سجل عمرو جمال هدف طلائع الجيش الأول بعد هجمة مميزة للغاية من لاعبي الفريق بمجموعة من التمريرات القصيرة المميزة أنهاها إسلام محارب بتمريرة بينية استغلها مهاجم الأهلي السابق بتحرك ذكي داخل منطقة الجزاء إنفرد على إثره بالمرمى وسجلها برمواغة مميزة بعد العودة لتقينة الفار.

أهداف مباراة الزمالك و طلائع الجيش

واحرز سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى نادي طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري الممتاز بعد مراغة رائعة لمدافع الطلائع ،قبل أن يسجل أسامة فيصل هدف الفارس الأبيض القاتل في الدقيقة 93 من أحداث اللقاء.

اديني سيف وكمان تاني سيف بعمل فردي وشغل عالمي يحرز هدف التعادي #سيف_الجزيري #الزمالك_الجيش١/١ دقيقه 60 pic.twitter.com/51Uim3z4Ui — maher hanna (@maherhanna1979) May 20, 2021

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 51 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش ، بينما توقف رصيد فريق الطلائع رصيده عند النقطة 27 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، ليواصل الفريق مواجهاته القوية خلال المواجهات السابقة.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

محمود عبد الرحيم جنش- حسام عبد المجيد- محمد أشرف روقا - سيف جعفر - مروان حمدي - أسامة فيصل - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمود عبد العزيز .

تشكيل الجيش أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمى : محمد بسام.

خط الدفاع : محمد ناصف - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل.

خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير.

خط الهجوم: عمرو جمال.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك:

محمد شعبان - حسن مجدي - أحمد هاني - أحمد زولا - عمرو مرعي - إسلام جمال - فرانك ستيفن - علي الذهدي - محمد شحاتة.

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش

.خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر.

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.