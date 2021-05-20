/631841/المنقذ--أهداف-قاتلة-سجلها-أسامة-فيصل-مع-الزمالك

أحرز اسامة فيصل لاعب الزمالك هدفا قاتلا خلال مباراة طلائع الجيش، أستطاع الفارس الأبيض به إقتناص ثلاث نقاط غالية في إطار مواصلة القلعة البيضاء مشوارها لتحقيق بطوية الدوري المصري الممتازن ويستعرض دوت الخليج الأهداف القاتلة التي سجلها لاعب الفريق الشاب.

هدف التعادل أمام اف سي مصر

نجح أسامة فيصل لاعب الزمالك في تسجيل هدف قاتل للزمالك أمام اف سي مصر في الدقيقة 97 ضمن منافسات كأس مصر ليتعادل لصالح الفريق الأبيض قبل أن يحسم عبدالله جمعة التأهل في الدقيقة 116.

هدف الأهلي الثالث

نجح أسامة فيصل بتسجيله هدف قاتل في مرمى النادي الأهلي في قتل المباراة بين القطبين لصالح الفارس الأبيض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الفوز أمام الطلائع

ونجح اسامة فيصل لاعب الزمالك في خطف فوزا هاما لصالح الفريق الأبيض بعد تسجيله هدف قاتل لصالح الفارس الأبيض في الدقيقة 91 من أحداث المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي إطار مواصلة القلعة البيضاء مشوارها لتحقيق بطوية الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

محمود عبد الرحيم جنش- حسام عبد المجيد- محمد أشرف روقا - سيف جعفر - مروان حمدي - أسامة فيصل - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمود عبد العزيز .

تشكيل الجيش أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمى : محمد بسام. خط الدفاع : محمد ناصف - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل. خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير. خط الهجوم: عمرو جمال.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك محمد شعبان - حسن مجدي - أحمد هاني - أحمد زولا - عمرو مرعي - إسلام جمال - فرانك ستيفن - علي الذهدي - محمد شحاتة.