/631842/تعليق-مثير-من-كارتيرون-على-مصير-ساسي-مع-الزمالك
أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على قوة المباراة التي خاضها الفريق أمام طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز على الرغم من عدم الأداء بشكل جيد ، مشددا أن التعليق على رحيل ساسي غير مناسب في الوقت الحالي.
قال كارتيرون : " لا يمكننا الحديث عن رحيل ساسي في هذا الوقت ، لأننا لا نعلم الإدارة القادمة الجديدة للزمالك ، ومن المفترض أن تكشف المرحلة المقبلة عن إدارة القلعة البيضاء الجديدة لذلك لا استطيع عن خطة العام المقبل".
تصريحات باتريس كارتيرون بعد مباراة الزمالك
وتابع كارتيرون : " فخور بلاعبي الزمالك الذين يؤدون المطلوب منهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق ، ويجب عدم التركيز على أي ضغوطات من أجل الفوز في كل المباريات المقبلة ".
وواصل المدير الفني للزمالك: " سنستعد للمباراة القادمة من أجل تحقيق نقاط جديدة ، نعلم أننا لم نكن الأفضل اليوم لكن أستطعنا تحقيق الفوز في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق الأبيض ، وعلى جماهير الفارس الأبيض إنتظارنا في المباريات الأربعة المقبلة.
تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز
محمود عبد الرحيم جنش- حسام عبد المجيد- محمد أشرف روقا - سيف جعفر - مروان حمدي - أسامة فيصل - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمود عبد العزيز .
حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر. خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.
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