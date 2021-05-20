/631843/خاص-هل-يتم-إلغاء-فوز-الزمالك-على-الطلائع-بسبب-إشراك-لاعب-موقوف
شهدت الدقائق الماضية بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة ،أخبار متدوالة عن إلغاء نتيجة إنتصار الفارس الأبيض بسبب مشاركة اللاعب أسامة فيصل الذي سجل هدف الفوز للقلعة البيضاء في إطار عقوبة فريق 99 ضمن أحداث مباراة الأهلي.
وعلم دوت الخليج أن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة ومشاركة اللاعب قانونية بشكل مؤكد ، حيث رفع اتحاد الكرة الايقاف عن خماسى فريق 99 بداية يوم 20 مايو الجاري.
وارسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكس رسمي فاكس رسمى صباح اليوم لنادي الزمالك يعلن فيه العفو بشكل رسمي على لاعبي فريق 99 وبالتالي مشاركة أسامة فيصل صحيحة.
تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - زيزو - إسلام جابر. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز
محمود عبد الرحيم جنش- حسام عبد المجيد- محمد أشرف روقا - سيف جعفر - مروان حمدي - أسامة فيصل - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمود عبد العزيز .
تشكيل الجيش أمام الزمالك في الدوري
حراسة المرمى : محمد بسام. خط الدفاع : محمد ناصف - أحمد علاء - خالد سطوحي - علي الفيل. خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - إسلام محارب - ناصر منسي - أحمد سمير. خط الهجوم: عمرو جمال.
ويجلس على دكة بدلاء الزمالك:
محمد شعبان - حسن مجدي - أحمد هاني - أحمد زولا - عمرو مرعي - إسلام جمال - فرانك ستيفن - علي الذهدي - محمد شحاتة.
قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف جعفر. خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل.
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